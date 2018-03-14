ارتفاع عدد العاملين بمنطقة اليورو في الربع الرابع من العام الماضي

ارتفع عدد العاملين في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من العام الماضي، وفقا للتوقعات، كما سجلت نمو خلال 2017.

وكشفت بيانات صادرة عن "يوروستيت" اليوم الأربعاء، أن عدد العاملين في منطقة اليورو سجل 0.3% في الربع الأخير من 2017 على أساس فصلي، مقابل 0.4% في الربع الثالث.

وعلى أساس سنوي نما عدد العاملين منطقة اليورو في فترة ثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي بنحو 1.6%، مقابل 1.7% في ثلاثة أشهر السابقة لها.

وتشير التقديرات أن هناك 156.7 مليون رجل وسيدة كانوا في سوق العمل في منطقة اليورو خلال الربع الرابع من 2017، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

أما في 2017 فبلغ معدل التشغيل في منطقة اليورو 1.6%، مقابل 1.3% في 2016.

وبحلول الساعة 10:25 صباحا بتوقيت جرينتش تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.2368 دولار.