سفير الصين في القاهرة: تحسن ملحوظ في التعاون المالي مع مصر

قال سفير الصين في القاهرة سونج أيقوه إن زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تم خلالها تعزيز العلاقات ووصلت إلى مستوى جديد حتى أن الرئيس السيسي زار الصين 4 مرات وهو ما يعكس متانة العلاقات، كما زار الرئيس الصينى مصر فى 2016، موضحا أن القيادتين دفعا التعاون فى كافة المجالات وارتقت بالعلاقات إلى ذروة جديدة.

وأشار السفير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن عام 2017 كانت الصين الشريك التجارى الأول بالنسبة إلى الورادات لمصر وبلغ حجم التجارة الصينية السلعية 10.8 مليار دولار. وتمثل حجم الواردات إلى مصر زيادة 300% كما زادت الوردات المصرية إلى الصين خاصة فى المنتجات الزراعية.

واستثمرت الصين فى العام الماضى 260 مليون دولار أمريكى فى مصر وبكين فى المرتبة الثالثة فى الدولة المستثمرة فى مصر بعد أن كانت فى المركز الـ15 العام الماضى.

وأضاف أن هناك تحسن ملحوظ فى التعاون المالى بين البلدين، وتم التوقيع على عقود تتعلق بالقروض إلى مصر ببضع مليارات دولار. وفى نهاية عام 2016 عندما حررت مصر سعر الصرف كان هناك تبادل فى العملات المحلية بلغ حجمه 2.6 مليار دولار أمريكى.

وأكد أيقوه أن تعاون كبير فى مشاريع البنية التحتية فى مصر مثل مشروع مد خطوط الكهرباء وتم توقيع مشروع القطار المكهرب فى العاشر من رمضان معربا عن تطلعه لأن يكون هذا الخط فرصة لنقل الناس من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العاشر من رمضان. كما ستنفذ الشركات الصينية مشروعات أخرى فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن منطقة قناة السويس، أضاف السفير أن شركة تيدا استثمرت فى المرحلة الأولى بـ 100 مليون دولار فى البنية التحتية فضلا عن وجود اهتمام كبير بين الشركات الصينية للاستثمار فى هذه المنطقة كما استثمرت شركة جي شيل 500 مليون دولار.

وفى عام 2017 ذهب أكثر من الفين طالب مصرى للصين للدراسة، كما زادت حركة السياح الصينيين إلى مصر بنسبة 60 % حيث زارها 287 ألف صينى، مؤكدا أن الصينيين سعداء بما حققته مصر فى السنوات الأخيرة. كما أشار الرئيس الصينى فى جامعة الدول العربية إلى دعم بلاده لمصر حكومة وشعبا وترغب فى أن تكون نموذجا فى المنطقة.