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الوطن

إنتاج النفط في الصين يهبط لأقل مستوى منذ أغسطس

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
إنتاج النفط في الصين يهبط لأقل مستوى منذ أغسطس

النفط

انخفض إنتاج الصين من النفط في يناير وفبراير الماضي، إلى أقل مستوى منذ أغسطس، فيما صعد إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الأربعاء، أن الصين أنتجت 30.37 مليون طن أو ما يعادل 3.76 مليون برميل يوميا في شهر يناير وفبراير الماضي، وهو أقل مستوى منذ أغسطس.

وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الإنتاج في أكبر مصنع نفطي بالصين "تشينا ناشونال بيتروليوم"، حيث تراجع بنحو 1.6% في أول شهرين من العام الجاري على أساس سنوي.

وعلى مستوى نشاط تكرير الخام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم فزاد بنسبة 7% في يناير وفبراير على أساس سنوي إلى 93.4 مليون طن أو ما يعادل 11.56 مليون برميل يوميا.

ويتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي فقفز بنحو 4.9% في يناير وفبراير إلى 26.2 مليار طن متري مكعب.

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