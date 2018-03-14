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الوطن

"جوجل" تخطط لمنع جميع الإعلانات المتعلقة بالعملات الإلكترونية

منذ 37 دقيقة
كتب: وكالات
"جوجل" تخطط لمنع جميع الإعلانات المتعلقة بالعملات الإلكترونية

صورة أرشيفية

قال رئيس شركة "جوجل" إن مؤسسته تحدث خدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات لحظر أي إعلان ذو علاقة بالعملات الإلكترونية، بما فيها العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية.

وأضاف "سكوت سبنسر" في تصريحات لمحطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنهم لا يمتلكوا بلورة سحرية للتكهن بوجهة المستقبل، "لكننا وجدنا أضرارا كافية للمستهلكين، أو أضرار محتملة للمستهلك، وهو ما يجب أن نتعامل معه بحذر".

وذلك يعني أنه حتى الشركات التي تقدم عروض مشروعة للعملات الإلكترونية، لن يتم السماح لها بتقديم الإعلانات من خلال أي منتج لشركة "جوجل".

وأعلنت "جوجل"، أنها في العام الماضي ألغت أكثر من 3.2 مليار إعلان، وهو ما يقرب من ضعف الـ1.7 مليار إعلان التي أزالتها في 2016.

وتواجه العملات الإلكترونية تضيقات عديدة سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات ضدها.

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