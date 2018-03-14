وزير الداخلية السعودي ونظيره الماليزي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

بحث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في مملكة ماليزيا الدكتور أحمد زاهد حميدي، سبل تعزيز مسارات التعاون المشترك بين وزارتي الداخلية في البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها وزير الداخلية، مع وزير الداخلية الماليزي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم.

كما جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية، حسبما افادت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم.