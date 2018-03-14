قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة جنين بينهم أسيران محرران

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أربعة فلسطينيين، بينهم أسيران محرران، من بلدات السيلة الحارثية وصانور وسيريس في محافظة جنين.

وقالت مصادر محلية في جنين إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين المدرس خالد عبد العزيز جرادات، ومحمد يحيى طحاينة، بعد اقتحام بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بعد مداهمة منزليهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر طارق نايف العيسة، بعد اقتحام منزله في بلدة صانور، وقسام مأمون نجم بعد اقتحام بلدة سيريس جنوب المحافظة، ومداهمة منزله وتفتيشه، حسبما أفادت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم.