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الوطن

السيسي يخصص 32 ألف فدان لإقامة مجتمع عمراني جديد

اليوم PM 06:01
كتب: محمد مجدي
السيسي يخصص 32 ألف فدان لإقامة مجتمع عمراني جديد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة تخصيص 31 ألف و952 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق "القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد.

وألزم الرئيس، في قراره، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتسليم كافة المستندات المتعلقة بمساحة الأراض خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار، على أن تسري قرارات وتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة المتعمدة من مجلس الوزراء، والسابق صدورها بشأن أي جزء من تلك الأراضي.

وألزم الرئيس "المجتمعات العمرانية" بوضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي للمجتمع العمراني الجديد خلال فترة لا تزيد على عام ونصف العام من تاريخ صدور القرار، بما يحقق تنميته على الوجه الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعه المتميز ليصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات.

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