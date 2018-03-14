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الوطن

رنا سماحة: بدأت بروفات "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي

منذ 53 دقيقة
كتب: الهام زيدان
رنا سماحة: بدأت بروفات "كوميديا البؤساء" على مسرح ميامي

رنا سماحة

أعربت الفنانة رنا عن سعادتها بخوض أولى تجاربها المسرحية على مسرح الدولة، وتلعب بطولة مسرحية "كوميديا البؤساء" مع المخرجة مروة رضوان، والمقرر عرضه خلال أبريل المقبل على مسرح "ميامي".

وقالت رنا لـ"الوطن": "بدأت بروفات المسرحية منذ أيام، وأقدم دور كوميدي غنائي في العرض"

"كوميديا البؤساء" من بطولة رنا سماحة، رامي الطومباري، عادل عبده، محمود عزت، عمرو كمال بدير، محمد حسن رمضان، مايا رمضان، إلى جانب فرقة "بلاك تيما"، وفرقة استعراضية روسية، واستعراضات رشا مجدي، وأشعار أحمد حسن راؤول، والعمل من إخراج مروة رضوان، وإشراف عام أحمد السيد.

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