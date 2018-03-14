دعم مستشفى أطفال مطروح بجهاز قياس غازات الدم

دعم الدكتور محسن طه، وكيل وزاره الصحة فى مطروح، مستشفى الأطفال التخصصى، بجهاز قياس غازات الدم للأطفال، ومستلزمات التشغيل، وتفعيل وحدة العناية المركزة للأطفال.

وأصدر طه، اليوم، قرار بالموافقة على تشغيل فترة مسائية لمركز التوحد والتخاطب بالمستشفى.

من جانبه، قال، الدكتور مبروك سالم مدير مستشفى الأطفال فى مطروح، إن بدءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً، سيتم تقديم خدمات متميزة للأطفال من بينها الإكتشاف المبكر لطيف التوحد وأمراض التخاطب.

جاء ذلك تخفيفاً للعبء عن أُسر الأطفال وللقضاء على قوائم الإنتظار للجلسات الخاصة بالمركز.

واختتم مبروك: "فعلنا الفترة المسائية بالفعل ونأمل أن تكون إضافة قوية لتقديم خدمات طبية فائقة لأطفال محافظة مطروح".