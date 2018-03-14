تسجيل الدخول

الوطن

دعم مستشفى أطفال مطروح بجهاز قياس غازات الدم

منذ 43 دقيقة
كتب: محمد بخات
دعم مستشفى أطفال مطروح بجهاز قياس غازات الدم

مستشفى الاطفال بمطروح - صورة أرشيفية

دعم الدكتور محسن طه، وكيل وزاره الصحة فى مطروح، مستشفى الأطفال التخصصى، بجهاز قياس غازات الدم للأطفال، ومستلزمات التشغيل، وتفعيل وحدة العناية المركزة للأطفال.

وأصدر طه، اليوم، قرار بالموافقة على تشغيل فترة مسائية لمركز التوحد والتخاطب بالمستشفى.

من جانبه، قال، الدكتور مبروك سالم مدير مستشفى الأطفال فى مطروح، إن بدءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الثامنة مساءً، سيتم تقديم خدمات متميزة للأطفال من بينها الإكتشاف المبكر لطيف التوحد وأمراض التخاطب.

جاء ذلك تخفيفاً للعبء عن أُسر الأطفال وللقضاء على قوائم الإنتظار للجلسات الخاصة بالمركز.

واختتم مبروك: "فعلنا الفترة المسائية بالفعل ونأمل أن تكون إضافة قوية لتقديم خدمات طبية فائقة لأطفال محافظة مطروح".

أخبار متعلقة

"صحة مطروح" تحرر 9 محاضر نظافة وتعدم 298 كيلو مواد غذائية فاسدة

"صحة مطروح" تحرر 9 محاضر نظافة وتعدم 298 كيلو مواد غذائية فاسدة
"صحة مطروح" تدعم مستشفى رأس الحكمة بأطباء وأجهزة لسد العجز

"صحة مطروح" تدعم مستشفى رأس الحكمة بأطباء وأجهزة لسد العجز
"صحة مطروح": مستشفيات المحافظة تدخل لأول مرة عالم جراحات الوجه والفكين

"صحة مطروح": مستشفيات المحافظة تدخل لأول مرة عالم جراحات الوجه والفكين
وكيل "صحة مطروح" يكلف بتوفير 2 حضانة وتنفس صناعي بمستشفى رأس الحكمة

وكيل "صحة مطروح" يكلف بتوفير 2 حضانة وتنفس صناعي بمستشفى رأس الحكمة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل