تسجيل الدخول

الوطن

ترشيح 7 صحفيين من "الوطن" لجائزة دبي للصحافة العربية

منذ 53 دقيقة
كتب: الوطن
ترشيح 7 صحفيين من "الوطن" لجائزة دبي للصحافة العربية

الكاتب الصحفي محمود مسلم

كشف نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء 41 مرشحاً لنيل جائزة دبي للصحافة العربية في دورتها السابعة عشرة، من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه بجانب مؤسسات صحفية مرشحة للفوز ضمن فئة الصحافة الذكية.

وهنأ جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، جميع المرشحين لبلوغ مراحل متقدمة من الفوز في أهم جائزة في هذا المجال على مستوى العالم، معرباً عن شكره لجميع المؤسسات الصحفية لدعمهم المستمر وتعاونهم المثمر مع نادي دبي للصحافة عبر تشجيعهم وحثهم على خوض المنافسة التي تسهم في رفع مستوى الجودة على امتداد المشهد الصحفي في العالم العربي.

ورشحت المؤسسة عن صحيفة "الوطن" لجوائز الحوار الصحفي والثقافة والشباب، حيث تم ترشيح الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، والزميل أكرم سامي في فئة الحوار الصحفي عن حوار "سامح شكرى: تجاوز الإطار الزمنى لاتفاق سد النهضة «مقلق».. والتعثر «غير مريح»"، كما تم ترشيح الزملاء جهاد عباس، ومحمد الليثي، وسمر نبيه، عن فئة الصحافة الشبابية، وعن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات الزميل محمد رياض عن موضوعه "احتراق ونهوض طائر النار"، والزميل محمد الدعدع عن ملفه: "لغة الضاد.. هل أصبحت غريبة الوجه واليد واللسان في أوطانها؟".

وذكر بيان النادي، أنه تقرر في هذه الدورة حجب الأعمال المشاركة في فئة الصحافة الاقتصادية نظراً لضعف جودة الأعمال المقدمة للجائزة. 

وأشارت إلى أنه سيتم تكريم الفائزين يوم 4 أبريل المقبل، ضمن الحفل السنوي الكبير الذي يقام ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، وبحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة والإعلام العربي.

أخبار متعلقة
تمديد موعد المشاركة في جائزة الصحافة العربية إلى 2 يناير المقبل

تمديد موعد المشاركة في جائزة الصحافة العربية إلى 2 يناير المقبل

جائزة الصحافة العربية.. ورضا هلال
تمديد المشاركة في جائزة الصحافة الإلكترونية العربية إلى 7 فبراير المقبل

تمديد المشاركة في جائزة الصحافة الإلكترونية العربية إلى 7 فبراير المقبل
جائزة الصحافة العربية تفتح باب الترشح لدورتها الخامسة عشر

جائزة الصحافة العربية تفتح باب الترشح لدورتها الخامسة عشر
نادي دبي للصحافة يطلق الإصدار الخامس من تقرير "نظرة على الإعلام العربي"

نادي دبي للصحافة يطلق الإصدار الخامس من تقرير "نظرة على الإعلام العربي"
"الملتقى الإعلامي العربي" يعلن فتح باب التقدم لـ6 جوائز صحفية

"الملتقى الإعلامي العربي" يعلن فتح باب التقدم لـ6 جوائز صحفية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل