ترشيح 7 صحفيين من "الوطن" لجائزة دبي للصحافة العربية

كشف نادي دبي للصحافة ممثل الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، عن أسماء 41 مرشحاً لنيل جائزة دبي للصحافة العربية في دورتها السابعة عشرة، من مختلف أنحاء الوطن العربي وخارجه بجانب مؤسسات صحفية مرشحة للفوز ضمن فئة الصحافة الذكية.

وهنأ جاسم الشمسي، نائب مدير جائزة الصحافة العربية، جميع المرشحين لبلوغ مراحل متقدمة من الفوز في أهم جائزة في هذا المجال على مستوى العالم، معرباً عن شكره لجميع المؤسسات الصحفية لدعمهم المستمر وتعاونهم المثمر مع نادي دبي للصحافة عبر تشجيعهم وحثهم على خوض المنافسة التي تسهم في رفع مستوى الجودة على امتداد المشهد الصحفي في العالم العربي.

ورشحت المؤسسة عن صحيفة "الوطن" لجوائز الحوار الصحفي والثقافة والشباب، حيث تم ترشيح الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، والزميل أكرم سامي في فئة الحوار الصحفي عن حوار "سامح شكرى: تجاوز الإطار الزمنى لاتفاق سد النهضة «مقلق».. والتعثر «غير مريح»"، كما تم ترشيح الزملاء جهاد عباس، ومحمد الليثي، وسمر نبيه، عن فئة الصحافة الشبابية، وعن فئة الصحافة الثقافية شملت الترشيحات الزميل محمد رياض عن موضوعه "احتراق ونهوض طائر النار"، والزميل محمد الدعدع عن ملفه: "لغة الضاد.. هل أصبحت غريبة الوجه واليد واللسان في أوطانها؟".

وذكر بيان النادي، أنه تقرر في هذه الدورة حجب الأعمال المشاركة في فئة الصحافة الاقتصادية نظراً لضعف جودة الأعمال المقدمة للجائزة.

وأشارت إلى أنه سيتم تكريم الفائزين يوم 4 أبريل المقبل، ضمن الحفل السنوي الكبير الذي يقام ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لمنتدى الإعلام العربي، وبحضور قيادات العمل الإعلامي في المنطقة بما في ذلك المؤسسات الصحفية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للصحافة والإعلام العربي.