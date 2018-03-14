ضبط مدير شركة متهم بالنصب على مواطنين بدعوى إلحاق طالبين بكلية عسكرية

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، القبض على مدير إحدى الشركات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مواطنين بزعم إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية، وحصل منهما على مبلغ 670 ألف جنيه.

وتلقت الإدارة بلاغا من مواطنين، اتهما فيه "مجدي. ع. إ" سبق اتهامه في 7 قضايا أخرها قضية "استغلال نفوذ"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بالحصول منهما على مبلغ مالي قدره 670 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية، وأكدت تحريات إدارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة البلاغ.

وأشارت التحريات إلى ادعاء المتهم نفوذًا مزعومًا لدى القيادات والمسؤولين بالكليات العسكرية وحصوله على المبلغ من الشاكيين مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية.

وأعدت عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم المذكور، وأُلقي القبض عليه بميدان المساحة بالدقي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلاً، وحصوله على المبالغ المالية المشار إليها لإلحاق نجلي الشاكيان بإحدى الكليات العسكرية.