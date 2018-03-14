تسجيل الدخول

الوطن

ضبط مدير شركة متهم بالنصب على مواطنين بدعوى إلحاق طالبين بكلية عسكرية

منذ 35 دقيقة
كتب: محمد بركات
ضبط مدير شركة متهم بالنصب على مواطنين بدعوى إلحاق طالبين بكلية عسكرية

أموال

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم، القبض على مدير إحدى الشركات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على مواطنين بزعم إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية مقابل مبالغ مالية، وحصل منهما على مبلغ 670 ألف جنيه.

وتلقت الإدارة بلاغا من مواطنين، اتهما فيه "مجدي. ع. إ" سبق اتهامه في 7 قضايا أخرها قضية "استغلال نفوذ"، والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات، بالحصول منهما على مبلغ مالي قدره 670 ألف جنيه، مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية، وأكدت تحريات إدارة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ صحة البلاغ. 

وأشارت التحريات إلى ادعاء المتهم نفوذًا مزعومًا لدى القيادات والمسؤولين بالكليات العسكرية وحصوله على المبلغ من الشاكيين مقابل تسهيل إجراءات إلحاق نجليهما بإحدى الكليات العسكرية.

وأعدت عدة أكمنة بأماكن تردد المتهم المذكور، وأُلقي القبض عليه بميدان المساحة بالدقي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيلاً، وحصوله على المبالغ المالية المشار إليها لإلحاق نجلي الشاكيان بإحدى الكليات العسكرية.

أخبار متعلقة

القبض على وكيل مكتب بريد بالجيزة بتهمة اختلاس 11 ألف جنيه

القبض على وكيل مكتب بريد بالجيزة بتهمة اختلاس 11 ألف جنيه
القبض على عامل بتهمة تقليد العلامات التجارية العالمية

القبض على عامل بتهمة تقليد العلامات التجارية العالمية
القبض على صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية العالمية في عين شمس

القبض على صاحب مطبعة بتهمة تقليد العلامات التجارية العالمية في عين شمس
القبض على محاسب حاول الحصول على تأشيرة سفر بمستندات مزورة

القبض على محاسب حاول الحصول على تأشيرة سفر بمستندات مزورة
القبض على ربة منزل بتهمة النصب.. والنيابة تأمر بضبط شقيقتها

القبض على ربة منزل بتهمة النصب.. والنيابة تأمر بضبط شقيقتها

"الأموال العامة" تعلن أرقام هواتفها للإبلاغ عن جرائم الرشوة

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

عبد الغفار يصدر قرارا بتشكيل لجنة إعداد "تنفيذية" المستشفيات الجامعية

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

مدرسة الروضة بمطروح تكرم شركة المياه

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

"القرموطي" يعلن وفاة مريم ضحية التعذيب في بريطانيا

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

السعودية: محاكمة مجموعة خططت لاغتيال الأمير محمد بن نايف

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

محافظ سوهاج يشهد حفل تخرج الدفعة 39 بكلية الآداب

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل