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الوطن

بعد أسبوع من جريمتهما.. إحالة المهتمين بقتل "شاب أوليكس" للجنايات

منذ 38 دقيقة
كتب: محمد سيف
بعد أسبوع من جريمتهما.. إحالة المهتمين بقتل "شاب أوليكس" للجنايات

المجني عليه

أمر المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بإحالة المتهمين بقتل شاب "أوليكس" للجنايات، بعد اسبوع واحد من تنفيذ الجريمة، وفي ختام التحقيقات التي باشرها المستشار إسلام الجوهري، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة. 

يشار إلى أن محمد عبدالعزيز، طالب بكلية الهندسة في جامعة بنها، كان ضحية عملية نصب واحتيال تسببت في مقتله الأربعاء الماضي، بعد أن وجد إعلانًا عن بيع جهاز "لاب توب" على موقع التسوق الإلكتروني الشهير "أوليكس"، ليتواصل مع واضعي الإعلان لشرائه، قبل أن يستدرجاه إلى مكان مهجور ويقتلاه من أجل سرقته.

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