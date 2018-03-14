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الوطن

"باشات": نتواصل مع الجاليات في إفريقيا من أجل الانتخابات

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر نبيه
"باشات": نتواصل مع الجاليات في إفريقيا من أجل الانتخابات

حاتم باشات

حذر اللواء حاتم باشات عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، من خطورة دعوات المقاطعة التي أطلقتها الكتائب الإليكترونية لجماعة الإخوان المسلمين والكارهين لمصر ومحور الشر.

وأكد "باشات" أن الرد الحقيقي على كل هذه الخرافات هو النزول والاحتشاد أمام اللجان لنؤكد للعالم كله أن شعب مصر الأصيل يثق في قيادتة السياسية وأن مصر العظيمة لا يحكمها إلا العظماء.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أنه بدأ بالفعل التواصل مع الجاليات المصرية في عدد من الدول الإفريقية وحثهم على ضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة لأن صوتهم سيفرق كثيرا، وأن مصر في أمس الحاجة إلى أولادها للرد على المؤامرات القذرة التي يحيكها الأشرار ضدها وضد افراد الشعب المصري.

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