أيمن بهجت قمر عن أغنية "مساء الخير": كان ضميري مرتاح وأنا بكتب الأغنية

علق الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، على الأغنية الأخيرة له "مساء الخير" والتي غناها الفنان حسين الجسمي، قائلًا إنه عندما فكر في الأغنية كان يريد تقديم شيء مختلف، متابعًا: "الواحد كان ضميره مرتاح وهو بيعمل الأغنية".

وأضاف "قمر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن ظروف الأغنية نفس ظروف أغنية "بشرة خير"، وكان هناك حرب على مصر، ويجب التصدي لها وتوعية المصريين.

وتابع قمر، أن حسين الجسمي، ارتبط اسمه بالأغاني الوطنية، وأصبح واحد من المصريين مثله مثل أي مصري.