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العراق.. "الحشد الشعبي" يتسلم مهام حماية منطقة سنّية شمال بغداد

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
العراق.. "الحشد الشعبي" يتسلم مهام حماية منطقة سنّية شمال بغداد

صورة أرشيفية

تسلّمت قوات من الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، إدارة الملف الأمني في قضاء "الطارمية"، ذو الغالبية السُنية، بمحافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وقال النقيب في الحشد الشعبي (قوات شيعية حكومية)، كريم السعدي، للأناضول، إن لواءً من الحشد بدأ، اليوم، تولي مهام حفظ الأمن في القضاء، الذي يبعد 40 كلم شمال بغداد، بدلًا من قوة شرطية عسكرية مشتركة.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي "لإغلاق الثغرات الأمنية في المنطقة، باعتبارها ذات طبيعة زراعية، يمكن لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، استغلالها لشن هجمات، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات".

ولم يشر "السعدي"، إلى الجهة التي أصدرت القرار بهذا الإجراء، أو ما إذا كان محددًا بسقف زمني.

وقالت الوكالة التركية، إن هذه أول مرة تتسلم فيها قوات من الحشد الشعبي، مهمة حفظ الأمن في الطارمية، الذي شهد على مدار السنوات الماضية نشاطًا لمسلحين يرتبطون بـ"داعش".

 

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