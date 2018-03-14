شيخ الأزهر يصل إلى البرتغال في مستهل جولة خارجية

وصل مساء اليوم الأربعاء، إلى البرتغال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في زيارة يلتقي خلالها كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

ويلقي الإمام الأكبر كلمة في الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة، بحضور رئيس البرتغال والأمين العام للأمم المتحدة، كما يلقي فضيلته كلمة في الاحتفال الذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية، أكبر جامعات البرتغال، ترحيبا بفضيلته.

وكان في استقبال فضيلة الإمام الأكبر، رئيس مراسم الرئاسة البرتغالية، والسفير علي العشيري سفير مصر بالبرتغال وأعضاء السفارة المصرية بلشبونة.

ويرافق فضيلة الإمام الأكبر خلال الجولة، وفد من قيادات الأزهر الشريف، يضم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار الأزهر لشئون الوافدين.

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قد غادر صباح اليوم القاهرة لبدء جولة خارجية تشمل البرتغال وموريتانيا، حيث يلتقي فضيلته مع كبار المسئولين في البلدين، ويشارك في عدد من الفعاليات المهمة.