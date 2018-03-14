تسجيل الدخول

الوطن

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

صورة أرشيفية

هبطت العملات الافتراضية في تداولات الأربعاء، ونزلت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، دون 9 آلاف دولار، مع استمرار تشديد الحصار على تداولاتها.

وأعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة "جوجل" الأمريكية، إن مؤسسته تحدث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات، لحظر أي إعلان ذو علاقة بالعملات الإلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وسيتضمن المنع، العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية، حسبما نقلت محطة "سي.إن.بي.سي" اليوم.

وانخفضت عملة بيتكوين بنسبة 4.04 بالمائة إلى 8711.7 دولارا بقيمة سوقية عند 149.06 مليار دولار.

وهبطت عملة "إيثيريوم" بنحو 4.26 بالمائة إلى 656.59 دولارا بقيمة سوقية 65.09 مليار دولار، فيما نزلت عملة "ريبل" 4.81 بالمائة إلى 0.73 دولارا بقيمة سوقية 29.37 مليار دولار.وتواجه العملات الإلكترونية تضييقات عديدة، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات بشأنها.

أخبار متعلقة

محلل بـ"وول ستريت" يتوقع تضاعف قيمة "بيتكوين" بنهاية يونيو المقبل

محلل بـ"وول ستريت" يتوقع تضاعف قيمة "بيتكوين" بنهاية يونيو المقبل
"بيتكوين" تتراجع 1% لكنها تبقى فوق 11 ألف دولار

"بيتكوين" تتراجع 1% لكنها تبقى فوق 11 ألف دولار
"بيتكوين" تهبط دون 10 آلاف دولار بسبب مخاوف احتيال

"بيتكوين" تهبط دون 10 آلاف دولار بسبب مخاوف احتيال
"بيتكوين" تصعد 10% وتتخطى 9500 دولار

"بيتكوين" تصعد 10% وتتخطى 9500 دولار

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

سفير مصر بلندن: نقف مع أسرة مريم.. وإنهاء إجراءات شحن الجثمان للبلاد

سفير مصر بلندن: نقف مع أسرة مريم.. وإنهاء إجراءات شحن الجثمان للبلاد

مارجريت عازر: المصريون بالخارج متحمسون لاستكمال إنجازات الرئيس

مارجريت عازر: المصريون بالخارج متحمسون لاستكمال إنجازات الرئيس

العراق.. "الحشد الشعبي" يتسلم مهام حماية منطقة سنّية شمال بغداد

العراق.. "الحشد الشعبي" يتسلم مهام حماية منطقة سنّية شمال بغداد

شيخ الأزهر يصل إلى البرتغال في مستهل جولة خارجية

شيخ الأزهر يصل إلى البرتغال في مستهل جولة خارجية

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

اختيارات الوطن

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

أسعار رحلات شم النسيم لا تُبشّر بالخير: جات «السياحة» تفرح مالقتلهاش مطرح

الأكثر قراءة

عاجل