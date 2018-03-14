"بيتكوين" دون 9 آلاف دولار بعد حظر جوجل إعلانات العملات

هبطت العملات الافتراضية في تداولات الأربعاء، ونزلت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، دون 9 آلاف دولار، مع استمرار تشديد الحصار على تداولاتها.

وأعلن سكوت سبنسر، رئيس شركة "جوجل" الأمريكية، إن مؤسسته تحدث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات، لحظر أي إعلان ذو علاقة بالعملات الإلكترونية، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وسيتضمن المنع، العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية، حسبما نقلت محطة "سي.إن.بي.سي" اليوم.

وانخفضت عملة بيتكوين بنسبة 4.04 بالمائة إلى 8711.7 دولارا بقيمة سوقية عند 149.06 مليار دولار.

وهبطت عملة "إيثيريوم" بنحو 4.26 بالمائة إلى 656.59 دولارا بقيمة سوقية 65.09 مليار دولار، فيما نزلت عملة "ريبل" 4.81 بالمائة إلى 0.73 دولارا بقيمة سوقية 29.37 مليار دولار.وتواجه العملات الإلكترونية تضييقات عديدة، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات بشأنها.