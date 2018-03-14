البوسنة تخشى وصول آلاف اللاجئين

قال وزير الأمن في البوسنة دراجان مكتيتش، اليوم الأربعاء، إن السلطات تخشى من تدفق المهاجرين من اليونان، محذرا من الافتقار الى القدرات اللازمة للتعامل مع ذلك.

واوضح الوزير ان "مشكلة المهاجرين (...) تصبح اكثر تعقيدا على طريق البلقان".

واشار الى وجود بين 45 و50 الف مهاجر بين اليونان والبوسنة.

وتابع "يمكن للشخص ان يتوقع ان هذا العدد الكبير من المهاجرين ينوون العبور الى غرب البلقان. للوصول الى اوروبا الغربية".

وفي العامين 2015 و2016 مر مئات الاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الاوسط واسيا وافريقيا عبر ما يسمى بطريق البلقان شمال غرب اليونان.

واغلقت هذه الطريق في مارس 2016، الا ان عددا قليلا من المهاجرين لا يزال يسلكها.

وخلال الأشهر القليلة الماضية سلك مهاجرون في جماعات صغيرة طريقا بديلة عبر البانيا ومونتينغرو والبوسنة.

وتقول منظمات غير حكومية ان اعداد المهاجرين ليست بنفس مستواها عامي 2015 و2016.

الا ان عدد القادمين الجدد يتزايد منذ اكتوبر 2017.

ومنذ بداية العام ضبطت السلطات الالبانية 640 مهاجرا غير شرعي و660 كانوا يحاولون العبور بشكل غير قانوني، حسبما افادت شرطة الحدود في وقت سابق من الاسبوع.

وقال مكتيتش ان الوضع تحت السيطرة، الا انه قال ان هناك حاجة الى المزيد من شرطة الحدود "مع دخولنا ازمة".

واضاف ان "الشرطة تبذل جهودا قصوى بنقلها من حدود الى اخرى".

وتستضيف صربيا، البلد الاكثر تأثرا في قضية المهاجرين بين دول غرب البلقان، نحو 3500 مهاجر، بحسب منظمة غير حكومية محلية.