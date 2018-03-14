ماي تدين رسائل بريدية تتوعد المسلمين في بريطانيا

أدانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، وصول رسائل بريدية إلى بعض المنازل في بريطانيا تدعو إلى معاقبة المسلمين، واصفة ذلك بـ"السلوك الدنيء".

جاء ذلك في جلسة مجلس العموم البريطاني، اليوم الأربعاء، حيث قالت: "أنا واثقة أن جميع من في مجلس العموم سيشاركني في استنكار هذا السلوك الدنيء، وإنه ليس لهذا السلوك أي مكان في مجتمعنا".

وأشارت ماي إلى أن التحقيقات جارية حول من أرسل تلك الرسائل، مؤكدة أن خطوات اتخذت لتقديم المسؤولين عن تلك الرسائل إلى العدالة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.