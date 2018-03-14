الاتحاد الأوروبي يتجه لإدخال تسهيلات للحصول على تأشيرة شنجن 

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، ديميتريس افراموبولوس، إن الاتحاد يعتزم إدخال بعض التسهيلات بشأن الحصول على تأشيرة الدخول (شنجن).

وأضاف "افراموبولوس" في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، أعدَّت مقترحا جديدا بخصوص سياسات منح تأشيرات الدخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة "الاناضول" التركية.

وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن المقترح الجديد يهدف إلى تلبية المخاوف الأمنية الناشئة من قضايا الهجرة لدول الاتحاد، من خلال الاستفادة من التطورات الجديدة في مجال التكنولوجيا، موضحا أن المقترح، يسهل دخول الراغبين بزيارة الاتحاد الأوروبي وفق القنوات القانونية ويساهم في دعم قطاعي السياحة والتجارة.

وتابع: وفقا للقواعد الجديدة المقرر اعتمادها مستقبلا، سيتم خفض مدة صدور القرار المتعلق بطلبات تأشيرات الدخول من 15 يوما إلى 10 أيام.

كذلك، سيتمكن الراغبون بزيارة الاتحاد الأوروبي من تقديم طلبات التأشيرة الإلكترونية قبل 6 أشهر من موعد الرحلة.وشهدت طلبات الحصول على تأشيرة دخول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي (شنغن) زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة.

وفق بيانات الاتحاد الأوروبي، تقدم 10.2 ملايين شخص بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن عام 2009، وأن العدد المذكور ارتفع إلى 15.2 مليون في 2016.