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الوطن

سفير مصر لدى الكويت يدعو أبناء الجالية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

منذ 8 دقيقة
كتب: (أ.ش.أ)
سفير مصر لدى الكويت يدعو أبناء الجالية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية

دعا سفير مصر فى الكويت طارق القونى مجددا، أبناء الجالية المصرية فى الكويت، إلى ممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد في مقر السفارة المصرية بالدعية خلال الفترة من 16 الى 18 مارس الجارى.

جاء ذلك، على هامش افتتاح السفير القونى مساء اليوم الأربعاء، يصاحبه الأمين العام بالمجلس الوطني الكويتى للثقافة والفنون والآداب المهندس على اليوحة، لفعاليات معرض (رؤى مصرية "3") للفن التشكيلى، والذى عقد بمتحف الفن الحديث.

وأكد سفير مصر لدى الكويت استعداد السفارة لاستقبال الناخبين، وتوفير العديد من التسهيلات لهم أثناء العملية الانتخابية، ابتداء من توفير حافلات في منطقة الجزيرة الخضراء، ونحو 24 نقطة تجمع في مختلف أرجاء الكويت، لنقلهم الى مقر السفارة للادلاء بأصواتهم، إضافة الى تخصيص مسار سريع لكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن توفير خيمة مكيفة ومياه ومرطبات لاستقبال الناحبين.

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