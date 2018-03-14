القبض على عاطل بتهمة التزوير في مصر الجديدة

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط "ح. ف"، 36 سنة، عاطل، حال وجوده بوحدة تراخيص مرور مصر الجديدة لإنهاء إجراءات استرداد تصريح تسيير السيارة رقم أ ق و348 "مسحوبة" المقيدة باسم، مايكل نجيب.

بفحص التصريح تبين أنه مصطنع على خلاف الحقيقة "مزور".

وبمواجهته، أقر بشرائه السيارة من معرض سيارات اسبيد كار منذ حوالى 6 سنوات وعدم قيامه بتسديد الأقساط المستحقة علي السيارة والاتفاق مع أحد الأشخاص "رفض الإرشاد عنه" على اصطناع وتزوير التصريح حتى يتمكن من قيادة السيارة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.