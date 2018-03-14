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الوطن

سكينة فؤاد: يجب الرد على محاولات تشويه الدولة بالمشاركة في الانتخابات

منذ 8 دقيقة
كتب: محمود البدوي
سكينة فؤاد: يجب الرد على محاولات تشويه الدولة بالمشاركة في الانتخابات

سكينة فؤاد

أشادت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، بإنجازات القوات المسلحة والشرطة في الحفاظ على سيناء بعد محاولة اقتطاعها من مصر، قائلة إن "الأم العظيمة مصر لازم يكون عيدها النهاردة".

وأضافت " فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الملف"، على قناة "العاصمة"، أن كلماتها لا تساوي شيء أمام بطولات الجيش والشرطة وما يقدموه من غال ونفيس.

وتابعت "يجب أن نرد على كارهي الدولة الذين يحاولون بشكل متكرر في تشويه صورتها في الخارج"، لافتة إلى أنه "يجب المشاركة بفاعلية كبيرة في معركة الانتخابات القادمة".

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