قبل وصوله بساعات.. كواليس زيارتين سابقتين لكأس العالم إلى مصر

أجواء احتفالية تعيشها مصر غدا، حيث تستضيف كأس العالم الذهبية، الخميس المقبل، إذ تتميز الزيارة هذا العام بطابع خاص، يرجع إلى الفرحة العارمة التي عاشتها جماهير الكرة المصرية عقب تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018 بعد غياب طويل منذ التسعينات.

وتصل الكأس إلى أرض مصر على متن طائرة خاصة قادمة من كوت ديفوار، بحضور اللاعب الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو ولجنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال أحمد عفيفي، مدير الإعلام والترويج بوزارة الشباب، المشرف على زيارة كأس العالم إلى مصر، إن الكأس سيستمر يومين في مصر، إذ يشهد أولهما احتفالية كبيرة بأحد المولات بالتجمع الخامس بحضور نجوم الكرة المصرية السابقين، حازم إمام، وحسام حسن، وإبراهيم حسن، وهاني رمزي، بينما ستقام الاحتفالية في اليوم الثاني بالجونة.

وشهدت مصر استضافة الكأس مرتين كان آخرها عام 2013، في الفترة من 14 حتى 16 نوفمبر قبل 4 أعوام، ضمن جولة عالمية شملت 89 دولة خلال 9 أشهر.

ووصلت الكأس إلى مصر إلى مطار القاهرة الدولى قادمة على متن طائرة خاصة من تونس، وكان في استقبالها عدد كبير من الوزراء بجانب بعض نجوم الرياضة المصرية والفنانين.

وتضمنت فاعليات اليوم التالي حفلا مخصصا للأطفال والشباب و ديار الأيتام و الأطفال الأقل حظاً بالتعاون مع العديد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. المشهد الأكبر كان في سفح الأهرامات، حيث كان الحفل الختامي بحضور 10 آلاف مدعو وسط حراسات أمنية مشددة، ومشاركة العديد من المطربين والفرق الغنائية.

واستقبل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت آنذاك، وفد الفيفا الذى صاحب كأس العالم، بحضور عدد من الوزراء فى مقر رئاسة الجمهورية.وجاءت المرة الأولى في عام 2010 قبل انطلاق مباريات كأس العالم، على استضافة، لكن تم إسناد تنظيمها إلى جنوب أفريقيا، حيث بدأت جولتها الترويجية فى قارة أفريقيا وقتها من مصر.