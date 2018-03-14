بعد وفاة "مريم".. بسمة وهبة باكية: "أنا حاسة بالقهر"

دخلت الإعلامية بسمة وهبة، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء تعليقها على نبأ وفاة الطالبة مريم، الفتاة المصرية التي تعرضت لاعتداء غاشم في بريطانيا، موضحة أنه بعد تعرضها للاعتداء نُقلت للمستشفى، والأطباء أخبروها أن حالتها جيدة، رغم أنها كانت تعاني من نزيف داخلي، مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "هي دي مستشفيات لندن اللي الناس بتروح لها من العالم كله، هي دي حقوق الإنسان في لندن، إهمال المستشفى لحالتها نابع من العنصرية ولا إحنا ملناش سعر"، مؤكدة أن المواطن المصري أغلى من أي شيء.

وتابعت: "أنا حاسة بالقهر، وزعلانة وحزينة على بنتنا".