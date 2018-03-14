تسجيل الدخول

الوطن

بعد وفاة "مريم".. بسمة وهبة باكية: "أنا حاسة بالقهر"

منذ 36 دقيقة
كتب: محمود البدوي
بعد وفاة "مريم".. بسمة وهبة باكية: "أنا حاسة بالقهر"

بسمة وهبة

دخلت الإعلامية بسمة وهبة، في نوبة من البكاء على الهواء، أثناء تعليقها على نبأ وفاة الطالبة مريم، الفتاة المصرية التي تعرضت لاعتداء غاشم في بريطانيا، موضحة أنه بعد تعرضها للاعتداء نُقلت للمستشفى، والأطباء أخبروها أن حالتها جيدة، رغم أنها كانت تعاني من نزيف داخلي، مما أدى إلى إصابتها بغيبوبة.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديمها برنامج "هنا القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس": "هي دي مستشفيات لندن اللي الناس بتروح لها من العالم كله، هي دي حقوق الإنسان في لندن، إهمال المستشفى لحالتها نابع من العنصرية  ولا إحنا ملناش سعر"، مؤكدة أن المواطن المصري أغلى من أي شيء.

وتابعت: "أنا حاسة بالقهر، وزعلانة وحزينة على بنتنا".

أخبار متعلقة

بسمة وهبة مهاجمة "البرادعي": "اركن على جنب وارحمنا من تويتاتك"

بسمة وهبة مهاجمة "البرادعي": "اركن على جنب وارحمنا من تويتاتك"
بسمة وهبة عن زواج الرجل دون علم زوجته: "لو أنا هقطع رقبته"

بسمة وهبة عن زواج الرجل دون علم زوجته: "لو أنا هقطع رقبته"
بسمة وهبة تكشف انتهاكات السجينات في تركيا.. وتوجه رسالة لـ "BBC"

بسمة وهبة تكشف انتهاكات السجينات في تركيا.. وتوجه رسالة لـ "BBC"
بسمة وهبة: "الانتخابات الرئاسية آخر مسمار في نعش الغرب"

بسمة وهبة: "الانتخابات الرئاسية آخر مسمار في نعش الغرب"
بسمة وهبة: قطر متورطة في محاولة اغتيال رئيس وزراء فلسطين

بسمة وهبة: قطر متورطة في محاولة اغتيال رئيس وزراء فلسطين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"بنوك مصر": 6 مصارف تخفض الفائدة على الودائع 1%

"بنوك مصر": 6 مصارف تخفض الفائدة على الودائع 1%

رئيس نقابة "البناء": ندعم أي مستثمر جاد يساعد على التنمية الاقتصادية

رئيس نقابة "البناء": ندعم أي مستثمر جاد يساعد على التنمية الاقتصادية

مصادر: إرسال مشروع موازنة "2018–2019" لمجلس النواب نهاية مارس

مصادر: إرسال مشروع موازنة "2018–2019" لمجلس النواب نهاية مارس

دعوى لحذف اسم مواطن من كمبيوتر "الداخلية" بعد حفظ قضية متهم فيها

دعوى لحذف اسم مواطن من كمبيوتر "الداخلية" بعد حفظ قضية متهم فيها

مصادر: ملف صحي موحد لتتبع حالة المريض بنظام "التأمين الشامل"

مصادر: ملف صحي موحد لتتبع حالة المريض بنظام "التأمين الشامل"

اختيارات الوطن

7 إجراءات أتاحتها "الوطنية للانتخابات" لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

7 إجراءات أتاحتها "الوطنية للانتخابات" لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

الأكثر قراءة

عاجل