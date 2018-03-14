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الوطن

"القصير": 12.6 مليون جنيه حصيلة "أمان المصريين" بـ"الزراعي المصري"

منذ 26 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
"القصير": 12.6 مليون جنيه حصيلة "أمان المصريين" بـ"الزراعي المصري"

أمان المصريين

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك الزراعي أصدر 10.5 ألف شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى 12.6 مليون جنيه، منذ بدء طرح الشهادة، لافتًا إلى أن الشهادات تشهد إقبالًا متزايدًا على مدار الأيام الماضية.

وأضاف "القصير"، أن شهادة "أمان المصريين" والتى يصدرها البنك الزراعى المصرى إلى جانب بنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة"، تصدر لجميع المصريين بشرائحهم المختلفة، وتشمل الموظفين تحت المظلة التأمينية بالجهات والشركات الخاصة والعامة، وغير المؤمن عليهم أيضًا، أى لكافة الموظفين، مؤكدًا أن مصرفه سيسعى خلال الأيام القادمة إلى التسويق لها فى أماكن تجمعات الفلاحين بالجمعيات الزراعية وغيرها على مستوى الجمهورية. 

 

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