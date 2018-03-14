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الوطن

بنك القاهرة يشارك في تمويل بقيمة 568 مليون جنيه لمشروع عقاري

منذ 31 دقيقة
كتب: إسماعيل حماد
بنك القاهرة يشارك في تمويل بقيمة 568 مليون جنيه لمشروع عقاري

طارق فايد

شارك بنك القاهرة فى ضخ تمويلات جديدة لصالح قطاع التطوير العقارى، ذلك القطاع الاستراتيجي الذى يستحوذ على اهتمام الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية.

ونجح البنك فى توقيع قرض مشترك بقيمة 568 مليون جنيه لتمويل مشروع شركة أرضك للتنمية والإستثمار العقارى "زيزينيا المستقبل" بحصة مشاركة قدرها 100 مليون جنيه.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أوضح طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، أن استراتيجية العمل الجديدة بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لقطاع ائتمان الشركات، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التى تسهم فى مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد "فايد" حرص بنك القاهرة على مساندة قطاع القطاع العقاري من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الإقتصادية فى ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وتسهم في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الإستراتيجي.

وذكر فايد أنه يجرى حالياً اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الحصة السوقية للبنك فى مجال القروض المشتركة، مشيراً إلى أن مشاركة البنك فى القرض يعكس الثقة في قدرة الشركة علي تنفيذ المشروع بحرفية كخطوة نحو تحقيق التنمية لقطاع التطوير العقاري في مصر.

وأفاد أن القرض المشترك يتم توجيهه لإقامة قرية سكنية متكاملة الخدمات على مساحة تتجاوز 70 ألف فدان ضمن المرحلة الاولى بمشروع "المستقبل سيتي"، حيث تصل مدة التمويل لنحو 4 سنوات.

هذا ويواصل بنك القاهرة تبنى كافة السياسات لتلبية احتياجات العملاء علي مستوي قطاع تمويل الشركات، حيث قام البنك بإستحداث ادارة للخدمات المصرفية التي تهدف إلي تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة وذلك بالتركيز علي كيفية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتقديم خدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء إستيراد أو تصدير وتقديم وسائل الدفع والخدمات المصرفية الرقمية.

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