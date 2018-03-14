"البنك العربي" يحصد جائزتين دوليتين خلال 2017

حصل البنك العربي خلال 2017 على جائزتين من مجلتين دوليتين مرموقتين، إحداهما مجلة ذا بانكر(The Banker)، والأخرى مجلة آسياموني "Asiamoney"، بما يعكس قدرة وتميز الأداء العام للبنك، ومركزه المالي، وأهميته في الأسواق الإقليمية.

وتعد مجلة ذا بانكر واحدة من أعرق المجلات المتخصصة بالشؤون المالية والمصرفية على مستوى العالم حيث تشكل اصداراتها الشهرية منذ ما يقارب 90 عاماً مرجعاً رئيسياً للصناعة المصرفية العالمية وقرها لندن. ومنحت "ذا بانكر" البنك العربي لقب بنك العام في الشرق الأوسط للعام 2017 استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالمركز المالي للبنك وأدائه والاستراتيجية التي يتبناها.

وتمثل "آسياموني" إحدى إصدارات مؤسسة "يورومونيEuromoney " العالمية، وهى معنية بالقطاع المالي والمصرفي في قارة آسيا ومقرها هونغ كونغ. واختارت "آسياموني" البنك العربي كأفضل بنك في الشرق الأوسط عن العام 2016، ضمن استطلاع أجرته المجلة ضم عدداً من بنوك منطقة الشرق الأوسط.