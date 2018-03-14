"الخارجية": متابعة التحقيقات لضمان محاسبة الجناة في واقعة وفاة "مريم"

تقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسرة المواطنة مريم عبد السلام ضحية الإعتداء الآثم في مدينة نوتنجهام ببريطانيا، والتي وافتها المنية اليوم بالمستشفى التي تعالج بها جراء الاعتداء.

وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية تتواصل مع أسرة المواطنة عبر السفارة والقنصلية العامة المصرية في لندن، مشيراً إلى توجه القنصل العام في لندن علاء الدين يوسف فور علمه بوفاة المواطنة إلى مدينة نوتنجهام للوقوف بجانب أسرتها وتقديم الدعم اللازم لها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل جثمان الفقيدة إلى أرض الوطن بناء على طلب الأسرة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن القنصلية العامة في لندن سوف تتابع بالتنسيق مع مستشارها القانوني ومحامي الأسرة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة الإعتداء على الفقيدة حتى يتم القصاص من الجناة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في توفير الرعاية اللازمة للفقيدة، واستيفاء كافة الحقوق القانونية الأخرى للأسرة.