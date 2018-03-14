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الوطن

"جميل": دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة ظروفهم في المجتمع واجب وطني

منذ 5 دقيقة
كتب: ماهر هنداوي
"جميل": دمج ذوي الاحتياجات الخاصة ومراعاة ظروفهم في المجتمع واجب وطني

د.محمد جميل

قال المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومراعاة ظروفهم واجب وطني وإنساني، ودمجهم في المجتمع واجب وطني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، بالتعاون مع جامعة الزقازيق للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية بجامعة الزقازيق بحضور اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري، رئيس جامعة الزقازيق. 

وأكد "لكنني هنا أود التأكيد على أن إعاقة الإنسان هي عدم تقدمه وبقاؤه في مكانه، وعجزه عن تحقيق الإنجازات وما حققه ذوو الإعاقة في مختلف المجالات من إنجازات هو دليل على أن العزيمة والإرادة تصنعان المستحيل وتدفعان الإنسان إلى مواجهة كل الظروف والتحديات بثبات للوصول إلى الأهداف والغايات".

 

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