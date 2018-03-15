"حق مريم لن يضيع" يتصدر "تويتر".. ومعلقون: "أين دكاكين حقوق الإنسان"

تصدر هاشتاج "حق مريم لن يضيع"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، استنكارًا لوفاة الطالبة مريم بعد تعرضها لاعتداء غاشم في لندن، حيث قال أحد المعلقين: "تبا للعنصرية الغربية، أين جمعيات حقوق الإنسان من تلك الواقعة، من مات دون أهله فهو شهيد نحتسبك عند الله من الشهداء".

فيما علق آخر: "أتمنى أن المصريين ينزلوا يعملوا وقفة بالشموع أمام السفارة البريطانية عشان حق مريم لا يضيع لو كانت مريم بريطانية ماكنش حد سكت احنا كمان مش لازم نسكت"، فيما استنكر آخر :"أين دكاكين حقوق الإنسان من مأساة مريم".

وقال أحد المشاركين في الهاشتاج: "بريطانيا عظمى في دعم الإرهاب عظمى في العنصرية عظمى في الشر منذ نشأتها".