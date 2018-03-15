"التنظيم والإدارة": حريصون على تكريم الموظفين المتميزين من ذوي الإعاقة

أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز حرص في مؤتمر خاص عن ذوي الاعاقة منتصف شهر فبراير الماضي، على تكريم أفضل موظف متميز من ذوي الإعاقة، وأكثر وزارة ذات مبادرة رائدة لخلق بيئة عمل مواتية دعمًا لهم، إيمانا وإدراكا منا بأنهم جزء لا يتجزأ من نسيج مجتمعنا، وفئة رئيسية في بناء هذا الوطن ونهضته.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، بالتعاون مع جامعة الزقازيق للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة في قانون الخدمة المدنية، بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق.