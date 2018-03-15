محافظ دمياط يناقش مشروعات التخرج للدورة التدريبية في صناعة الأثاث

شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مناقشة مشروعات التخرج للدورة التدريبية 3D Modeling for Furniture المتخصصة في مجال تصميم وصناعة الأثاث بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور لجنة من معهد تكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتورة هبة صالح.

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد بتلك التصميمات ووعد كافة المتدرين بإرسال أسمائهم وأرقام تليفوناتهم لمديرية القوى العاملة، ولأصحاب المصانع بالمحافظة وذلك للوصول لهدف التدريب والتشغيل لتعظيم الاستفادة من تلك البرامج.

كما توجه المحافظ بالشكر للدكتورة هبة صالح، على هذا التعاون المثمر والجاد مع المحافظة للمساهمة، في إعداد وتأهيل كوادر متميزة من الشباب للعمل بشكل احترافي في مجال تصميم وصناعة الأثاث.