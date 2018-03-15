برلماني يُطالب الأزهر بإرسال بعثة للحامول بعد "الحرائق المجهولة"

طالب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، مؤسسة الأزهر بإرسال بعثة دينية للوقوف مع أهل قرية الحامول بكفر الشيخ ضد اعتقادهم بأن الجن هو من قام بإشعال الحرائق في منازلهم.

وناشد "القصاص"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، محافظ كفر الشيخ بتعويض الأهالي عما لحق بهم من أضرار إثر اشتعال النيران بمنازلهم.

وأكد أن أي حريق له فاعل وله سبب ومسببات، مناشدًا رجال الأمن بالوقوف على أسباب الحرائق، لافتًا إلى أن النائب السابق علاء حسانين، الذي أخمد الحرائق، دجال ومتهم في قضايا آثار.