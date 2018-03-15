دراما أكشن وكوميديا سوداء في فيلم Gringo بدور العرض المصرية

كوميديا سوداء مع أكشن ودراما خادعة في فيلم Gringo، الذي تتصدر بطولته النجمة الحاصلة على الأوسكار تشارليز ثيرون، وتطلقه شركة AFD في دور العرض المصرية.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعمال يُدعى هارولد سوينكا يخوض معركته للبقاء على قيد الحياة، عندما يجد نفسه يتحول من مواطن ملتزم بالقانون إلى مجرم مطلوب القبض عليه.

وبجانب تشارليز ثيرون، يقوم ببطولة الفيلم جويل إجيرتون المُرشح لجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Loving، ديفيد أويلو المُرشح لجائزة جولدن جلوب مرتين، ثاندي نيوتن المُرشحة لجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في دور مساعد عن مسلسل Westworld، الفيلم سيناريو أنثوني تامباكيس وماتيو ستون، ومن إخراج ناش إدجرتون.