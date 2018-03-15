عضو "الديمقراطي الأمريكي" سابقا: الندية بين واشنطن وموسكو لن تصل للحرب

قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي السابق، إن الندية بين روسيا وأمريكا لن تصل للحرب فيما بينهما، مشيرا إلى أن روسيا تلعب بهدوء لتحقيق أهدافها في المنطقة كما يحدث في سوريا.

وأضاف عفيفي خلال لقائه ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" أن العقوبات على إيران سيتم زيادتها بسبب الملف النووي، موضحا أن إيران هي مجرد سنيد لروسيا التي استطاعت أن تجد لها مكانا في المنطقة العربية.

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتفق مع الدول العربية في التأثير على إيران من خلال الملف النووي لتغيير الواقع التي تقوم به إيران التي تلعب دور كبير في سوريا.

وفيما يتعلق بلقاء دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي أكد أن الأخير من مصلحته الالتقاء بالرئيس الأمريكي وتخفيف الضغوط الاقتصادية المفروضة على دولته، موضحا أن الصين هي المستفيد الأول في العلاقة مع كوريا الشمالية وتعد أهم لاعب الآن.