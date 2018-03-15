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الوطن

"المصري للشؤون الخارجية": إقالة تيلرسون ضربة للسياسات القطرية

منذ 15 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"المصري للشؤون الخارجية": إقالة تيلرسون ضربة للسياسات القطرية

تيلرسون

قال ياسر محمود، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون وخروجه من الصورة الآن ضربة للسياسات القطرية كونه تجمعه بالدوحة علاقات قوية خاصة لخبرته في مجال البترول.

وأضاف محمود خلال حواره ببرنامج "العاصمة" المذاع على فضائية "العاصمة" أن خبرة تيلرسون في مجال البترول أتاحت له أن يكون له علاقات قوية مع القطريين وخلال السنوات الأخيرة زادت هذه العلاقات.

وأشار إلى أن قطر تعتمد على أشخاص بعينها وتنفق المليارات على الإعلام وشخصيات بعينها في أوروبا وأمريكا لضمان ولائهم للدوحة.

وأكد أن الإمارات العربية المتحدة سبق وأن طالبت بتغيير تيلرسون لأن لديه مشكلة كبيرة مع العرب خاصة أنه لم يكن على المستوى المطلوب في التصدي للخلاف بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.

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