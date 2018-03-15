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الوطن

رئيس "حقوق إنسان" البرلمان: السيسي لن يسكت على واقعة وفاة "مريم"

منذ 13 دقيقة
كتب: محمود البدوي
رئيس "حقوق إنسان" البرلمان: السيسي لن يسكت على واقعة وفاة "مريم"

علاء عابد

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة سترسل وفدًا لمتابعة تحقيقات قضية "مريم"، الفتاة المصرية التي تعرضت لاعتداء غاشم في بريطانيا، وأنه سيسافر مع النائبة مارجريت عازر الإثنين المقبل إلى بريطانيا لمتابعة سير التحقيقات مع العدالة البريطانية.

وتبرع "عابد"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، بكل النفقات المتعلقة بالتحقيقات الخاصة بقضية مريم، متعهدًا بمتابعة سير التحقيقات بصفته محاميا دون تقاضي أي أجر.

وأضاف: "السيسي لن يسكت على هذه الواقعة، وأين منظمات حقوق الإنسان من واقعة مريم؟"، مؤكدًا أن منظمات حقوق الإنسان في لندن تكيل بمكيالين.

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