المطرب الأردني الذي غنى للجيش المصري: "مصر أعطت الكثير للوطن العربي"

قال المطرب الأردني عمر عبداللات إن حبه وانتماءه إلى مصر هو الدافع الرئيسي لغنائه أغنية "يحكى أن" للجيش المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، أنه غنى للجيش المصري الذي يحارب الإرهاب، بالنيابة عن مصر والأردن والعراق وجميع دول الوطن العربي.

وأشار عبداللات إلى أن مصر أعطت الكثير للوطن العربي وتستحق أن يبذل من أجلها الغالي والنفيس، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي توجيهات للغناء لمصر وجيشها وأن الأغنية جاءت كمبادرة منه تضامنًا مع مصر في حربها ضد الإرهاب، مشددًا على أنه لا يتنظر تكريما من أي جهة مقابل الأغنية.