وزيرة الهجرة: اتفاقية لمعادلة رخصة القيادة الإيطالية بالرخصة المصرية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنها استغلت الجولة التي قامت بها من أجل تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وشاركت في حل مشكلة رخص القيادة المصرية في إيطاليا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "آخر النهار" المٌذاع عبر فضائية "النهار": "المصريون في إيطاليا كان عندهم مشكلة إنهم لما بييجوا يعملوا رخصة قيادة بيدفعوا 1000 يورو ويدخلوا امتحان القيادة وعادة مبينجحوش".

وأوضحت مكرم أنها اصطحبت ممثلين عن وزارة الداخلية معها وأجرت اتصالات بوزارة النقل الإيطالية وتم تسليمهم كل الاستفسارات من اجل إتمام إتفاقية معادلة رخص القيادة الإيطالية بالمصرية.