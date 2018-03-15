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الوطن

مرتضى: عليا الطلاق فتحي اتفق والسعيد مضى لنا شرط جزائي 100 مليون دولار

اليوم AM 07:44
كتب: أحمد حامد دياب
مرتضى: عليا الطلاق فتحي اتفق والسعيد مضى لنا شرط جزائي 100 مليون دولار

رئيس الزمالك

قال رئيس نادي الزمالك إنه اتفق مع أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي، على الانضمام لنادي الزمالك: "عليا الطلاق من بيتي اتفاوض واتفقنا وقعد مع أحمد مرتضى وسيد مرعي وكلمني في التليفون ولو قال غير كده يبقى كداب".

وعن أزمة تجديد عبدالله السعيد للنادي الأهلي قال رئيس الزمالك: "إحنا بنعرف ناخد حقنا وعندنا شرط جزائي يقفل النادي 100 مليون دولار وده خراب بيت".

وأعلن رئيس الزمالك خلال مداخلة هاتفية مع خالد الغندور في برنامجه "الغندور والجمهور" المٌذاع عبر فضائية "LTC"، أن توقيع السعيد لعقده مع الزمالك تم تصويره وقام بالتوقيع على إيصال أمانة وبصم ووقع على استمارة رغبة وأوراق اتحاد الكرة".

وتابع: "رئيس نادي الزمالك واحد من 5 على العالم العربي في المحاماة ومفيش حاجة تفوتني".

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