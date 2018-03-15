تسجيل الدخول

الوطن

الأرصاد: طقس دافئ على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
الأرصاد: طقس دافئ على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تصل لحد الضباب على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: 

 

أخبار متعلقة

"الأرصاد" تنشر درجات الحرارة المتوقعة على عواصم العالم غدا

"الأرصاد" تنشر درجات الحرارة المتوقعة على عواصم العالم غدا
"الأرصاد": حلول فصل الربيع 21 مارس.. وموجة حارة الأسبوع المقبل

"الأرصاد": حلول فصل الربيع 21 مارس.. وموجة حارة الأسبوع المقبل
"الأرصاد" تعلن درجات الحرارة على العواصم العربية اليوم

"الأرصاد" تعلن درجات الحرارة على العواصم العربية اليوم
"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

"الأرصاد": طقس مائل للدفء.. والعظمى في القاهرة 27

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

الجفري عن تكفير ستيفن هوكينج: عبقري قاوم المرض.. وحسابه على الله

الجفري عن تكفير ستيفن هوكينج: عبقري قاوم المرض.. وحسابه على الله

موجز 9 صباحا| جميل يدعو الدولة لبعث الأمل بنفوس المعاقين.. وطقس اليوم

موجز 9 صباحا| جميل يدعو الدولة لبعث الأمل بنفوس المعاقين.. وطقس اليوم

الأرصاد: طقس دافئ على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

الأرصاد: طقس دافئ على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

والد "مريم": الشرطة البريطانية ألقت القبض على فتاة وتركت الباقيات

والد "مريم": الشرطة البريطانية ألقت القبض على فتاة وتركت الباقيات

رئيس "حقوق إنسان" البرلمان: السيسي لن يسكت على واقعة وفاة "مريم"

رئيس "حقوق إنسان" البرلمان: السيسي لن يسكت على واقعة وفاة "مريم"

اختيارات الوطن

7 إجراءات أتاحتها "الوطنية للانتخابات" لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

7 إجراءات أتاحتها "الوطنية للانتخابات" لتسهيل تصويت ذوي الإعاقة

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

عقيقة مصرية فى الأراضى الأوغندية: عشان الخير يعم

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

«خالد» اصطاد سمكة قرش وزنها 70 كيلو: «هفرمها وأعملها كفتة»

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

استوديو لإعادة توزيع الأغانى القديمة: حط صوتك على أى أغنية بـ300 جنيه بس

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

ميكروفون «محمد وآيات» يجوب شوارع المحروسة: رأيك يهمنا

الأكثر قراءة

عاجل