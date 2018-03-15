الأرصاد: طقس دافئ على الوجه البحري.. والعظمى في القاهرة 24 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة تصل لحد الضباب على بعض المناطق كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية.

من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ24 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: