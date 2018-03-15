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الوطن

الأرصاد الجوية: 21 مارس بداية الربيع وارتفاع درجات الحرارة

منذ 54 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
الأرصاد الجوية: 21 مارس بداية الربيع وارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم تعود درجات الحرارة لمعدلها الطبيعي في هذا الوقت من العام، بعد أن شهدت البلاد ارتفاعا لدرجات الحرارة أعلى من معدلها خلال اليومين السابقين.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر، وطالب عبد العال السائقين بتوخي الحذر اثناء القيادة في الصباح الباكر.

وتابع عبد العال أنه ما زالت درجات الحرارة تنخفض في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر وطالب المصريين بعدم تخفيف الملابس.

وأوضح عبد العال أنه بداية من الأسبوع المقبل وبالتحديد في 21 مارس سندخل في فصل الربيع، وسترتفع درجات الحرارة، مع نشاط للرياح، نافيا سقوط الأمطار.

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