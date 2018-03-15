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الوطن

برلماني بولندي يدافع عن زيارته لـ"حزب الله" وينتقد مهاجميه: "دمى"

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
برلماني بولندي يدافع عن زيارته لـ"حزب الله" وينتقد مهاجميه: "دمى"

صورة أرشيفية

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن النائب في البرلمان البولندي عن حزب "كوكيز 15" بافل شيتيسكي، دافع عن اجتماعه مع قادة حزب الله الذي منحه ميداليته خلال زيارته إلى لبنان.

ونشر شيتيسكي صورة على صفحته الرسمية في "فيس بوك" تجمعه بمحمد رعد ونواب آخرين عن حزب الله اللبناني.

وعلق النائب البولندي على الصورة بالقول: "لقاء إيجابي للغاية مع محمد رعد، القيادي في جماعة حزب الله، ويهدف لمقارنة الأساطير مع الواقع بشكل شخصي"، مضيفا أن رعد نائب محترم ورئيس لجماعة يلتقي بها أهم القادة في العالم.

وتهكم شيتيسكي على المنتقدين لزيارته بالقول: "هم من الدمى التي يديرها محركو الدمى"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

واعتبرت الناشطة اليهودية ورئيسة فرع كراكوف في المجموعة الثقافية اليهودية كلوديا كليمك، أن حزب شيتيسكي الذي وصفته صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية بالـ"قومي المتطرف" أن الزيارة هي استفزاز موجه لليهود ولإسرائيل.

وأضافت الناشطة التي انتقدت الزيارة التي تثير الجدل حول الهولوكوست: "لا أستطيع أن أتخيل أن الزيارة والتعليقات على الصورة مجرد عبث أو صادرة عن غباء وعدم معرفة"، وشددت على أن حزب شيتيسكي كان له "صوت قوي في تمرير القانون الذي يجرم لوم بولندا في صلتها بالجرائم النازية الشهر الماضي".

وأكدت أن شيتيسكي وغيره من الساسة الذين دعوا إلى تمرير القانون، يوظفون القانون لتخريب العلاقات اليهودية البولندية والبولندية الأوكرانية.

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