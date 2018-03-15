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الوطن

صحيفة سورية: نزوح 350 ألفا عن عفرين نتيجة القصف التركي

منذ 22 دقيقة
كتب: وكالات
صحيفة سورية: نزوح 350 ألفا عن عفرين نتيجة القصف التركي

صورة أرشيفية

أشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية إلى استمرار نزوح آلاف السكان عن مدينة عفرين باتجاه نبل ومناطق الشهباء جنوبي المنطقة نتيجة القصف التركي.

فيما نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر أهلية في عفرين اليوم، أن الجيش التركي يستبق إكمال الطوق على مدينة عفرين باستخدام القوة النارية بشكل عنيف لترويع الأهالي، وإرغامهم على مغادرة منازلهم نحو بلدتي نبل والزهراء عبر معبر الزيارة، مع إبقاء طريق النجاة الوحيد مفتوحا لتهجير أكبر عدد منهم، فيما يستهدف الطرق التي ينزح عبرها الأهالي من قرى عفرين باتجاه مركز المدينة.

وقدرت المصادر عدد الذين تمكنوا من الفرار من المدينة والقرى المحيطة بها، وخصوصا الواقعة إلى الغرب منها بنحو 350 ألفا، وتوقعت أن يرتفع عدد المهجرين مع زيادة حدة المعارك وقطع الطريق الواصل بين عفرين ومعبر الزيارة ناريا من الجيش التركي وفتحه في أوقات محددة لإجبار السكان على الهرب جماعات مع اقتراب قوات "غصن الزيتون" من مركز مدينة عفرين وسيطرته على القرى المحيطة تباعا.

من جانبه، أعلن الجيش التركي عن توقيف 3524 إرهابيا منذ بدء عملية "غصن الزيتون" شمال غربي سوريا، ليزيد هذا العدد بـ80 شخصا مقارنة مع الرقم المعلن أمس، حد تعبيره.

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