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الوطن

اشتباكات عنيفة بين اللاجئين والشرطة في "ليسبوس" اليونانية

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
اشتباكات عنيفة بين اللاجئين والشرطة في "ليسبوس" اليونانية

صورة أرشيفية

أصيب 11 شخصا من طالبي اللجوء جراء اشتباكات اندلعت، أمس، بين اللاجئين والشرطة في مخيم "موريا" في جزيرة ليسبوس اليونانية، حسبما ذكرت منظمة أطباء بلا حدود.

وقالت المنظمة، إن فريقهم عالج 11 شخصا بينهم رضع ونساء حوامل بعد اشتباكات بين لاجئين والشرطة اليونانية، نُقل إثرها 200 امرأة وطفل إلى مخزن قريب، وإن مخيم "موريا" لا يزال مكانا بشعا للعيش فيه.

وأكد متحدث باسم الشرطة، إن الاشتباكات اندلعت بعد أن أشعلت مجموعة من 50 شخصا النار في صناديق قمامة، فاضطرت القوات الأمنية للتدخل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

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