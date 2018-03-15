منطقة الأقصر الأزهرية تعلن الطالب المثالي والطالبة المثالية

نظمت منطقة الأقصر الأزهرية مسابقة الطالب المثالي على مستوى معاهد المنطقة.

وشملت معايير تقييم مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، حسن المظهر وحسن الخلق، والاتزان الانفعالي والثقة بالنفس، والالتزام والانضباط داخل المعهد وخارج.

والطلاب الفائزون بلقب الطالب المثالي في مسابقة هذا العام للمرحلة الإعدادية بنين: أحمد بيومي مجلي، معهد الشيخ محمد عبده الإسنوي، المركز الأول، وفي المركز الثاني حسن محمد علي، معهد أرمنت الوابورات، كما فاز بالطالب المثالي للمرحلة الثانوية بنين، عمرو عماد بدري، معهد الأقالتة، المركز الأول، وفاز بالمركز الثاني محمد أحمد محمد، معهد أرمنت الوابورات.

أما الطالبات الفائزات، بلقب الطالبة المثالية فهن، إيمان أحمد محمد، معهد الدير إعدادي، وفازت بالمركز الأول مكرر، أسماء سالم فتحي، معهد القرنة، وبالمركز الثاني، رشا أحمد محمد، معهد منشاة العماري.

وفي القسم الثانوي، فازت بالمركز الأول شيماء عبدالراضي رضوان، معهد المحاميد، وبالمركز الثاني مني محمد راشد معهد محمد رجب.