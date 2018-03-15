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الوطن

مصرع سيدة وإصابة 6 إثر سقوط "ميكروباص" في ترعة بأسيوط

منذ 24 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
مصرع سيدة وإصابة 6 إثر سقوط "ميكروباص" في ترعة بأسيوط

حادث - أرشيفية

لقت سيدة مصرعها وأصيب 6 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة في أبنوب بأسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب بوصول بلاغ من أحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أبنوب، بانقلاب ميكروباص بترعة دائرة المركز، ووقوع متوفية ومصابين، وانتقلت قوات من مباحث المركز والإنقاذ النهري والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب ميكروباص بترعة أبنوب.

وأسفر الحادث عن مصرع سعدية نيازي فرغلي، مقيمة بقرية كوم أبو شيل دائرة المركز، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، كما أصيب 6 أشخاص آخرين من مستقلي السيارة، نقلوا إلى مستشفى الإيمان العام، وتحرر المحضر اللازم، واستكملت الإجراءات القانونية اللازمة.

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