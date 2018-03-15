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الوطن

مقتل 6 وإصابة 14 إثر تحطم مروحية عسكرية في السنغال

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
مقتل 6 وإصابة 14 إثر تحطم مروحية عسكرية في السنغال

صورة أرشيفية

قتل 6 أشخاص وأصيب 14 آخرون بينهم 3 في حالة خطرة، إثر تحطم مروحية عسكرية سنغالية كانت تقل مدنيين وعسكريين جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم الجيش السنغالي الكولونيل عبدو ندياي قوله: "المروحية العسكرية كانت في مهمة لنقل جثمان إلى مقاطعة زيغنشور في إقليم كازامانس، وسقطت في ساعات المساء الأولى قبالة سواحل ميسيراه وسط مستنقعات المنغروف".

وأشار ندياي إلى أن المروحية كانت تقل على متنها 20 شخصا، بينهم طاقم المروحية المكون من 4 أفراد بالإضافة إلى مدنيين، مشيرا إلى أن السكان المحليين تمكنوا من إنقاذ 7 ركاب، في حين تولت فرق الإنقاذ البحث عن الـ13 الآخرين الذين ما لبثت أن عثرت عليهم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأصدرت الحكومة السنغالية بيانا بالحادث قالت فيه: "بناء على المعلومات الأولية الواردة من فرق الإنقاذ التي هرعت إلى مكان الحادث فإن 6 أشخاص لقوا مصرعهم" إثر تحطم المروحية.

وأكدت: "باقي الركاب وعددهم 14 أصيبوا بجروح بينهم 3 إصاباتهم خطرة، والدفاع المدني يتولى حاليا نقلهم جميعا إلى مستشفى كاولاك الإقليمي وسط البلاد"، مشيرة إلى أن السلطات المختصة شكلت لجنة للتحقيق في ملابسات الحادث.

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