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الوطن

مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة يطالب برفع العقوبات عن بلاده

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
مندوب السودان الدائم بالأمم المتحدة يطالب برفع العقوبات عن بلاده

منظمة الأمم المتحدة-صورة أرشيفية

طالب السفير عمر دهب مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، بضرورة استجابة لجنة عقوبات الأمم المتحدة، للواقع الماثل في دارفور، برفع نظام الجزاءات أو العقوبات بصفة نهائية في أقرب وقت، مؤكدا موافقة حكومة السودان على زيارة رئيسة لجنة عقوبات مجلس الأمن مندوبة بولندا في الأمم المتحدة للسودان.

جاء ذلك لدى إلقائه بيان السودان أمام أعضاء مجلس الأمن، أمس، وأشار مندوب الأمم المتحدة الدائم إلى الجهود الحثيثة المتكاملة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك جهود مجلس الأمن، لتكريس وتثبيت دعائم الأمن والسلام في دارفور.

وحث المندوب الدائم الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنسوبيها إلى توافق موقفهم مع موقف مجلس الأمن الذي أقر بالتحول الكبير للأوضاع في دارفور، وضرورة التناسب والتكيف مع هذه التحولات الكبرى.

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